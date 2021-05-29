Ким Чен Ын исчез почти на месяц

https://static.news.ru/photo/31cdb186-c1ec-11eb-88c7-96000091f725_660.jpg Ким Чен Ын Фото: EPA/TASS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын снова исчез. До этого он в последний раз пропадал на долгое время прошлой осенью. Однако предыдущее исчезновение политика не было столь длительным. На данный момент лидер КНДР не появляется в публичном поле уже почти месяц. Об этом в понедельник, 31 мая, в разговоре с журналистами рассказал представитель южнокорейского Министерства объединения Ли Чжон Чжу. Его слова приводит агентство «Ёнхап».

Чжу не стал распространяться относительно официальной позиции Сеула по этому поводу. Кроме того, он оставил при себе своё личное мнение об «исчезновении» Ким Чен Ына. Представитель ведомства ограничился приведением фактов.

Это самый длительный период отсутствия публичной деятельности лидера КНДР в этом году, — заметил он.

В последний раз Ким Чен Ына видели 6 мая во время фотосессии с семьями северокорейских военных.

Ранее стало известно, что лидер Северной Кореи в этом году стал редко появляться на публичных мероприятиях, поскольку опасается заразиться коронавирусной инфекцией. Такое предположение высказал в Сеуле представитель Министерства объединения, курирующего межкорейские отношения.

В прошлом году появилась информация о болезни и даже смерти Ким Чен Ына. Этот слух породило 20-дневное отсутствие политика на публичных мероприятиях. Позже Ким присутствовал на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

Лидеру Северной Кореи 38 лет. Он пришёл к власти в 2011 году после смерти своего 70-летнего отца Ким Чен Ира, который руководил КНДР с 1994 года.