Ограничения на границе Казахстана усилят из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/efec8e0c-1d97-11eb-b7cd-fa163e074e61_660.jpg Транспортная полиция на железнодорожном вокзале в Нур-Султане (Казахстан) Фото: Kalizhan Ospanov/Xinhua/Global Look Press

Власти Казахстана усилят ограничительные меры по пересечению государственной границы из-за резкого увеличения заболеваемости коронавирусом. Об этом стало известно после заседания межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения инфекции.

МВК приняла ряд решений. Первое. Внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан Казахстана. Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток), — цитирует сообщение МВК ТАСС.

Также приостановление безвизового режима для граждан 57 стран продлено до 1 мая 2021 года. Транзитным пассажирам из КНР и Индии приостановили 72-часовое безвизовое пребывание на территории республики. Ограничение будет действовать до 1 января 2021 года. Кроме того, уменьшено число авиарейсов с Турцией — с 33 до 20 в неделю. Сокращение начнётся с 9 ноября 2020 года.

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в большинстве регионов Казахстана. Так, за две недели с 5 по 18 октября было выявлено 1272 инфицированных, а за период с 19 октября по 1 ноября — уже 3352. Отмечается, что в республике загрузка инфекционных коек составляет 22%, а реанимационных — 18%.

Ограничительные меры в Казахстане из-за второй волны COVID-19 начали усиливать с середины октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что казахстанским авиакомпаниям запретят сажать в самолёты пассажиров, у которых нет ПЦР-справок с результатами тестов на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Аскар Мамин. Также глава правительства поручил ускорить поставку рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов.