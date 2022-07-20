Избран новый президент Шри-Ланки ВВС: новым президентом Шри-Ланки стал экс-премьер Ранил Викрамасингхе

Фото: Tharaka Basnayaka/Global Look Press

Ранил Викрамасингхе

Исполняющий обязанности главы государства Ранил Викрамасингхе избран 8-м новым президентом Шри-Ланки, передает BBC со ссылкой на заявление генерального секретаря парламента и сотрудника по вопросам видимости Таммики Дасанаяке. Новый лидер страны набрал 134 депутатских голоса обогнав своих конкурентов.

Ранил Викрамасингхе получил 134 голоса, Дулас Алагаперума получил 82 голоса, а Анура Кумара Диссанаяке, выступавший от имени Национальной народной власти, получил 3 голоса, — говорится в публикации.

После того, как экс-президент Готабая Раджапакса подал в отставку, согласно Конституции, премьер Ранил Викрамасингхе был приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности президента в присутствии главного судьи.

15 июля спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально заявил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. Датой оставления им высшего на острове поста названо 14 июля. Незадолго до этого бывший лидер покинул страну.