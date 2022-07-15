Президент Шри-Ланки ушёл в отставку Adaderana: спикер парламента Шри-Ланки заявил об отставке президента Раджапакса

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие в захваченной резиденции президента Шри-Ланки. Архивное фото

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. Датой оставления им высшего на острове поста названо 14 июля, сообщает ланкийский портал Adaderana.

Готабая Раджапакса официально ушел с поста президента Шри-Ланки с 14 июля, — приводит издание слова Абеивардена.

На Шри-Ланке, которая переживает самый тяжелый экономический кризис в истории, в конце минувшей недели случилась развязка многомесячного протеста против Раджапаксы. Митингующие успешно штурмовали его резиденцию.

Раджапакса заявил, что уходит в отставку, покинул остров, но соответствующего заявления в парламент не передал. Также он назначил временно исполняющего обязанности президента, им оказался премьер Ранил Викремесингхе, отставки которого протестующие также добивались.

Ранее стало известно, что Готабая Раджапакса подал заявление об отставке по электронной почте. Бывший президент сделал это после приземления в Сингапуре, куда он отправился после того, как покинул остров. Письмо он отправил на адрес спикера парламента, как того и требует местный закон.