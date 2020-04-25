Из больниц Ухани выписали всех пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань выписали всех пациентов из больниц, проходивших лечение от коронавируса.
Об этом рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря напряжённой работе уханьских врачей, а также медиков, направленных к ним на помощь из других городов,
В общей сложности в Китае было госпитализировано 63 604 человека, из них 46 452 проходили лечение в Ухани.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты из Китая начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса. Экспериментальный медикамент ввели 508 добровольцам.
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