Азия

Из больниц Ухани выписали всех пациентов с коронавирусом

11:56, 26 апреля 2020
Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

В китайском городе Ухань выписали всех пациентов из больниц, проходивших лечение от коронавируса.

Об этом рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря напряжённой работе уханьских врачей, а также медиков, направленных к ним на помощь из других городов, сообщает агентство «Синьхуа».

В общей сложности в Китае было госпитализировано 63 604 человека, из них 46 452 проходили лечение в Ухани.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты из Китая начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса. Экспериментальный медикамент ввели 508 добровольцам.

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