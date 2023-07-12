Иран выразил протест России из-за позиции по спорным островам

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Министерство иностранных дел Ирана вручило ноту протеста послу России Алексею Дедову после публикации совместного заявления Москвы и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщает агентство Tasnim. В документе говорится об островах Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе.

ОАЭ и Иран ведут споры из-за принадлежности данных территорий с 1971 года, когда они были переданы Лондоном Тегерану. Российского посла вызвал помощник министра иностранных дел республики Алиреза Энаяти. Он подчеркнул, что указанные острова принадлежат Тегерану. Дипломат призвал Москву скорректировать позицию по данному вопросу.

В рамках беседы с помощником главы МИД Ирана Дедов заверил, что Россия уважает территориальную целостность Ирана. Он пообещал как можно скорее донести данные сведения до Москвы.

Месяцем ранее посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в польский МИД. Ведомство вручило дипломату ноту протеста в связи с заявлением экс-уполномоченного по правам детей в РФ Павла Астахова. Речь идет о высказывании, которое он сделал в ходе обсуждения темы изъятия властями Польши здания школы при посольстве РФ.