Индия начала клинические испытания российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/50f3d52e-33d8-11eb-b558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из индийских фармацевтических компаний начали вторую и третью фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», заявили представители азиатского предприятия. Препарат разработан в РФ.

В Индии после получения необходимого разрешения Центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фазы вакцины «Спутник V». Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности, — пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами, на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько российских научно-исследовательских центров, в том числе центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», занимаются разработкой вакцины от ВИЧ-инфекции и имеют свои прототипы. Об этом 1 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.