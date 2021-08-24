России предсказали улучшение отношений с Афганистаном при талибах

Глава штаба Исламской партии Гульбеддина Хекматиара Хабиб ур-Рахман Хекматиар высказал предположение, что отношения России и Афганистана, захваченного членами запрещённого в РФ «Талибана», улучшатся после ухода с поста предыдущего президента страны Ашрафа Гани.

Могу сказать, что как бы ни развивалась ситуация, как минимум отношения между Афганистаном и Россией теперь будут лучше, чем при руководстве прежней администрации нашей страны, — отметил Хекматиар.

Также Хекматиар признался, что руководство талибов ещё не приступило к формированию собственного правительства в Афганистане. По его мнению, они вполне могут править страной и даже заручиться поддержкой населения, если смогут грамотно преподнести свою позицию на международной арене. Хекматиар считает, что основными мотивами для создания правительства является, во-первых, признание власти талибов зарубежными государствами, а во-вторых, возможность заручиться народной поддержкой.

Ранее сообщалось об официальном разрешении властей РФ на въезд в Россию тысяче афганцев.