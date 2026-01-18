Грибовидное облако после взрыва на заводе в Китае попало на видео

Мощный взрыв на заводе в Китае вызвал образование огромного грибовидного облака, сообщает агентство «Синьхуа». Инцидент произошел в районе города Баотоу, его сила была такова, что толчки ощущались в близлежащих районах.

По предварительным данным, пять человек числятся пропавшими без вести. На месте работают спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий, а эксперты приступили к расследованию причин взрыва.

Ранее момент мощного взрыва на промышленном предприятии в иранском городе Шираз попал на видео. Сильный пожар после нескольких взрывов вспыхнул на заводе, где заправляли баллоны сжиженным газом. На кадрах видно, как в очаге возгорания происходит несколько ярких вспышек.

Также взрыв прогремел в одном из магазинов популярной сети Waldo’s в мексиканском городе Эрмосильо. После этого здание загорелось. Предварительно, погибли 22 человека, включая четверых детей, еще 12 пострадали. Министерство общественной безопасности штата заявило, что взрыв не был терактом.