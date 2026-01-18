Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 16:48

Грибовидное облако после взрыва на заводе в Китае попало на видео

Фото: Lian Zhen/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мощный взрыв на заводе в Китае вызвал образование огромного грибовидного облака, сообщает агентство «Синьхуа». Инцидент произошел в районе города Баотоу, его сила была такова, что толчки ощущались в близлежащих районах.

По предварительным данным, пять человек числятся пропавшими без вести. На месте работают спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий, а эксперты приступили к расследованию причин взрыва.

Ранее момент мощного взрыва на промышленном предприятии в иранском городе Шираз попал на видео. Сильный пожар после нескольких взрывов вспыхнул на заводе, где заправляли баллоны сжиженным газом. На кадрах видно, как в очаге возгорания происходит несколько ярких вспышек.

Также взрыв прогремел в одном из магазинов популярной сети Waldo’s в мексиканском городе Эрмосильо. После этого здание загорелось. Предварительно, погибли 22 человека, включая четверых детей, еще 12 пострадали. Министерство общественной безопасности штата заявило, что взрыв не был терактом.

Китай
взрывы
заводы
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК похитили еще одного православного священника
Атакованный в Ростове-на-Дону дом временно откроют для жильцов
Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Германия выступила с решительным заявлением в адрес США
Любовь к популярному напитку довела миллениала до неизлечимой болезни
«Вечный реквизит»: Поклонская о Тимошенко
Школы Улан-Удэ ушли на удаленку
МИД Ирана назвал организаторов беспорядков в стране
В ГД отреагировали на идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР
Грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone
Пенсионер признался в «схеме Долиной», но остался с проданным жильем
Орбан присоединился к Совету мира Трампа
Пенсионерка выпала из кабины строительного крана и выжила
«Жлобство»: Собчак «разгромила» сервис фешенебельного отеля в Париже
Слониха спасла своего детеныша во время наводнения
Макрон намерен вступить с Трампом в схватку за Гренландию
Украинский военный смог продержаться на поле боя лишь 20 минут
Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская
Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой на матче с «Флорида Пантерз»
«Желание гегемонии»: депутат о создании Трампом Совета мира по Газе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.