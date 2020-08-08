Глава МИД Малайзии получил штраф за курение на заседании парламента

https://static.news.ru/photo/5b87d102-dad7-11ea-ae0e-fa163e074e61_660.jpg Хишамуддин Хуссейн Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министра иностранных дел Малайзии Хишамуддина Хуссейна оштрафовали за курение электронных сигарет во время заседания парламента.

В этом он признался в рамках выступления перед депутатами нижней палаты законодательного органа.

Я был оштрафован и уже оплатил штраф, я совершил проступок и принёс извинения, — сказал он.

Политик попал в объективы представителей СМИ на прошлой неделе, когда в парламенте озвучивалось послание верховного правителя (короля), передаёт Star.

Согласно местным законам, за курение в общественных местах нарушителя могут обязать выплатить 250 ринггитов ($59,5). При отказе платить размер штрафа вырастает до 10 тысяч ринггитов ($2,3 тыс.) или карается тюремным заключением на срок до двух лет.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший сотрудник Дома культуры одного из районов Приморского края оштрафован за трансляцию порноролика на уличном экране во время народных гуляний по случаю Масленицы.