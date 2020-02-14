Основатель онлайн-ритейлера Alibaba Джека Ма пожертвует на создание вакцины от коронавируса $1,4 млн. Средства будут выделены его благотворительным фондом.
Примерно половина этой суммы предназначена для разработки новых медпрепаратов, которой занимается Институт заболеваний органов дыхания в Гуанчжоу. Оставшуюся часть пожертвования предполагается потратить на оценку эффективности в борьбе с коронавирусом уже существующих лекарств,
Ранее фонд Джека Ма выделял на указанные цели более $14,5 млн.
Согласно последним данным, жертвами вспышки коронавируса в КНР стали 1,3 тысячи человек. Всего количество заболевших составляет около 65 тысяч. Победить болезнь удалось более 6,8 тысячам человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса. Её разработали в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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