Генконсул РФ: россияне не пострадали во время смерча в Китае

Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждан России нет среди пострадавших в результате смерча, который обрушился на северо-восточную провинцию Китая Ляонин, сообщил ТАСС генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. По данным местных СМИ, ранения при ударе стихии получили 13 человек.

По информации местных властей, россиян среди пострадавших нет, — цитирует агентство дипломата.

Смерч обрушился на населенные пункты Телин и Фусин провинции Ляонин 1 июня. В результате было разрушено несколько десятков домов, повреждены сельскохозяйственные насаждения, нарушено электроснабжение, а также приостановлено движение скоростных поездов по ряду маршрутов.

Ранее сообщалось, что на западе Японии эвакуируют более 50 тысяч человек из-за тайфуна «Мавар». До этого власти выдали предписание об экстренной эвакуации свыше 46 тысяч человек на юге страны. Тайфун движется вдоль тихоокеанского побережья страны. В ряде регионов страны, включая Токио, идут сильные дожди, наблюдается риск схода оползней. Скорость ветра в пределах тайфуна в составляет 25 метров в секунду, его порывы достигают 35 метров в секунду.