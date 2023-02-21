FT: из-за санкций США Китай утратил преимущество как мировая фабрика

Фото: Huang Zongzhi/Global Look Press

Ограничения на доступ к передовым технологиям, введенные США в отношении Китая, подорвали его рентабельность и сделали неэффективным в качестве мировой фабрики, заявил в беседе с изданием Financial Times глава японской высокотехнологичной компании Kyocera Хидэо Танимото. По его мнению, производство оборудования в КНР для последующего экспорта теперь будет практически невозможно.

Это работает до тех пор, пока [товары] производятся в Китае и продаются в Китае, но бизнес-модель производства в Китае и экспорта за рубеж больше нежизнеспособна, — сказал бизнесмен.

В то же время он добавил, что КНР может сохранить конкурентоспособность и иметь преимущество в сферах искусственного интеллекта и программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что крупные мировые IT-корпорации срочно выводят свое производство из Китая. По данным СМИ, они делают это как по политическим, так и по экономическим мотивам. В частности, из-за торговой войны с США власти КНР повысили компаниям импортные пошлины. Кроме этого, в прошлом году ВВП Китая продемонстрировал самый низкий рост за последние 40 лет, который составил всего 3%.