Власти Филиппин закрыли въезд в страну сенаторам США Патрику Лихи и Дику Дурбину. Манила ужесточит въездные требования для американцев, решивших посетить Филиппины, если Вашингтон введёт санкции из-за нахождения в заключении представителя оппозиции Лейлы де Лимы, критиковавшей Родриго Дутерте.
Мы не будем сидеть сложа руки, если они продолжат вмешиваться в наши процессы, в дела суверенного государства, — заявил пресс-секретарь филиппинского лидера Сальвадор Панело.
The #Philippines has banned two U.S. lawmakers from visiting and will introduce tighter entry restrictions for U.S. citizens should #Washington enforce sanctions over the detention of a top government critic. https://t.co/qUiOdNyoHU
Гражданам США потребуется виза для въезда в азиатскую страну, если кому-то из филиппинских чиновников, причастных к аресту Лимы, будет отказано во въезде в Штаты, как того требуют сенаторы Лихи и Дурбин.
В 2017 году оппозиционный сенатор Лейла де Лима была задержана полицией Филиппин по подозрению в связях с наркоторговцами. Это произошло на фоне того, что женщина руководила расследованием о массовых убийствах во время антинаркотической кампании Дутерте.
Американцы могут находиться на Филиппинах без виз в течение 30 дней с момента въезда. За первые девять месяцев 2019 года азиатскую страну посетили 792 тысячи граждан США, что составляет порядка 13% от числа всех иностранцев, пишет Reuters.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте назначил свою главную политическую соперницу, вице-президента страны Лени Робредо «наркоцарицей». Это произошло после того, как лидер оппозиции выразила тревогу по поводу количества погибших в антинаркотических рейдах и заявила о необходимости найти новый подход к проблеме, писал NEWS.ru.