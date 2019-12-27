https://static.news.ru/photo/f1c4e25c-2882-11ea-877f-fa163e074e61_660.jpg Родриго Дутерте Фото: ROUELLE UMALI/Global Look Press

Власти Филиппин закрыли въезд в страну сенаторам США Патрику Лихи и Дику Дурбину. Манила ужесточит въездные требования для американцев, решивших посетить Филиппины, если Вашингтон введёт санкции из-за нахождения в заключении представителя оппозиции Лейлы де Лимы, критиковавшей Родриго Дутерте.

Мы не будем сидеть сложа руки, если они продолжат вмешиваться в наши процессы, в дела суверенного государства, — заявил пресс-секретарь филиппинского лидера Сальвадор Панело.

The #Philippines has banned two U.S. lawmakers from visiting and will introduce tighter entry restrictions for U.S. citizens should #Washington enforce sanctions over the detention of a top government critic. https://t.co/qUiOdNyoHU — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 27, 2019

Гражданам США потребуется виза для въезда в азиатскую страну, если кому-то из филиппинских чиновников, причастных к аресту Лимы, будет отказано во въезде в Штаты, как того требуют сенаторы Лихи и Дурбин.

В 2017 году оппозиционный сенатор Лейла де Лима была задержана полицией Филиппин по подозрению в связях с наркоторговцами. Это произошло на фоне того, что женщина руководила расследованием о массовых убийствах во время антинаркотической кампании Дутерте.

Американцы могут находиться на Филиппинах без виз в течение 30 дней с момента въезда. За первые девять месяцев 2019 года азиатскую страну посетили 792 тысячи граждан США, что составляет порядка 13% от числа всех иностранцев, пишет Reuters.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте назначил свою главную политическую соперницу, вице-президента страны Лени Робредо «наркоцарицей». Это произошло после того, как лидер оппозиции выразила тревогу по поводу количества погибших в антинаркотических рейдах и заявила о необходимости найти новый подход к проблеме, писал NEWS.ru.