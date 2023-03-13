Еще одна страна захотела обзавестись ядерным оружием Мэр Сеула призвал создать ядерное оружие в Южной Корее

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О Се Хун

Южная Корея должна заняться созданием ядерного оружия для укрепления собственной обороны, заявил мэр Сеула О Се Хун в интервью Reuters. По его словам, стране следует пойти на это, несмотря на меры, которые могут принять другие государства.

Мы подошли к моменту, когда трудно убедить людей с помощью логики в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и придерживаться идеи денуклеаризации, — сказал О Се Хун.

Он добавил, что Пхеньян преуспел в «миниатюризации и облегчении тактического ядерного оружия». По сведениям О Се Хуна, у Северной Кореи имеются десятки боеголовок.

Мэр Сеула является членом партии президента страны Юн Сук Еля «Народной партии власти» и активно выступает за программу создания ядерного оружия республикой. Reuters пишет, что О Се Хуна считают вероятным кандидатом-преемником на пост президента, выборы которого пройдут в 2027 году.

9 марта сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Пуск засекли из района города Нампхо. При этом в конце февраля Пхеньян провел учения по запуску стратегических крылатых ракет: четыре снаряда Hwasal-2 были запущены из города Кимчхэк на северо-востоке страны в сторону Японского моря.