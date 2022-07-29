Эксперт объяснил фразу армии КНР в Weibo «Готовьтесь к войне!» Китаевед Котков заявил, что фраза о подготовке к войне опубликована в преддверии дня НОАК

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Вооружённые силы Китая

Надпись, опубликованная войсковым соединением Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в соцсети Weibo действительно переводится как «Готовьтесь к войне», заявил в разговоре с NEWS.ru историк китаевед Кирилл Котков. Эксперт объяснил, что надпись была опубликована в преддверии дня НОАК, поэтому, согласно объяснению в комментарии представителем армии КНР, китайская армия должна укрепляться и готовиться к войне.

Китаевед напомнил, что 1 августа в КНР празднуется день НОАК, «она же бывшая красная армия КНР».

Данная надпись, состоящая из 2 иероглифов, действительно означает «готовиться к войне» <...> Также внизу имеется комментарий, который говорит следующее: в преддверии дня национальной народной освободительной армии Китая, нам всем необходимо укреплять вооруженные силы и готовиться к войне. Напомню, что в Китае 1 августа является днем народной освободительной армии, — объяснил Котков.

Ранее сообщалось, что авианосец Ronald Reagan ВМС США направился в Южно-Китайское море, чтобы в дальнейшем обеспечить выход в сторону Тайваньского пролива. Активность американского флота вызвана предположительным визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Издание Global Times отмечает, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны. Аналитики рекомендовали американскому лидеру подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей.