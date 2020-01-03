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Бывший министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что никогда не получал каких-либо денег от китайской компании, которая заинтересована в создании казино на японских курортах.

Местные СМИ считают, что Ивая мог быть в числе депутатов, получавших взятки от китайской компании. Экс-министр уже дал добровольные показания в столичной прокуратуре по этому делу, сообщает агентство Kyodo.

Ивая был в числе законодателей, активно выступающих за создание в стране казино на территории курортных зон.

По данным прокуратуры, китайская компания, заинтересованная в этом проекте, без декларирования завозила в Японию наличные средства в размере по меньшей мере десятков тысяч долларов для взяток чиновникам.

Ранее суд в Хорватии приговорил бывшего премьера Иво Санадера к шести годам за взятку. Следствие пришло к заключению, что политик получил взятку в размере €10 млн в обмен на то, чтобы обеспечить компании из Венгрии преобладающее влияние на хорватскую нефтяную компанию INA, писал NEWS.ru.