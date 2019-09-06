https://static.news.ru/photo/b7b7050c-d163-11e9-81c3-fa163e074e61_660.jpg Султан штата Келантан Мухаммад V и Оксана Воеводина Фото: instagram.com/rihanapetra

Экс-король Малайзии султан штата Келантан Мухаммад V отверг все опубликованные вместе с фотографиями комментарии о его личной жизни. По его словам, они являются ложными и клеветническими.

Имя правителя не должно быть связано с подобными лживыми публикациями, — заявил официальный представитель султаната Ник Шафриман.

Он добавил, что Мухаммад V сожалеет о том выборе, который был сделан в его личной жизни. Подданных призвали молиться за будущее династии султана, передаёт ТАСС .

Ранее победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) раскрыла подробности личной жизни своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, однако в июне 2019 года их брак распался, писал News.ru.