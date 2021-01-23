Экологи сообщили о повышенном уровне загрязнения воздуха в Пекине

https://static.news.ru/photo/c89cb50c-5d48-11eb-984e-fa163e074e61_660.jpg Пекин Фото: Yan Xiang/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В столице Китая концентрация смога превысила установленные Всемирной организацией здравоохранения нормативы в восемь раз, сообщили в Пекинском центре мониторинга охраны окружающей среды.

Среднесуточная концентрация мелких твёрдых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, 23 января превысила отметку в 190 микрограммов на кубометр при норме в 25 микрограммов на кубометр, пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство. К 10:00 утра по местному времени (05:00 мск) средняя концентрация PM 2,5 в разных районах Пекина держалась на уровне 189–197 микрограммов на кубометр.

Согласно прогнозам, экологическая ситуация в городе должна улучшиться к 26 января.

Частицы РМ 2,5 могут проникать в лёгкие и кровеносную систему человека, они накапливаются в организме и могут вызывать воспаление сосудов, артериальную непроходимость и другие заболевания.

В Китае вопрос загрязнения окружающей среды стоит остро, власти регулярно призывают к тому, чтобы предприятия сокращали объёмы вредных выбросов в атмосферу. Главными источниками загрязнения воздуха в крупных городах КНР остаются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Во время жёстких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса во многих городах отмечалось значительное, но непродолжительное улучшение экологической обстановки.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай решил отказаться от неформального статуса мусорной сверхдержавы и полностью прекратил ввоз твёрдых бытовых отходов из-за рубежа. Запрет вступил в силу 1 января 2021 года. Под него не подпадает часть стального лома, которую Пекин продолжит импортировать для переработки и использования.