Экологи сообщили о повышенном уровне загрязнения воздуха в Пекине

В столице Китая концентрация смога превысила установленные Всемирной организацией здравоохранения нормативы в восемь раз, сообщили в Пекинском центре мониторинга охраны окружающей среды.
Среднесуточная концентрация мелких твёрдых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, 23 января превысила отметку в 190 микрограммов на кубометр при норме в 25 микрограммов на кубометр,
Согласно прогнозам, экологическая ситуация в городе должна улучшиться к 26 января.
Частицы РМ 2,5 могут проникать в лёгкие и кровеносную систему человека, они накапливаются в организме и могут вызывать воспаление сосудов, артериальную непроходимость и другие заболевания.
В Китае вопрос загрязнения окружающей среды стоит остро, власти регулярно призывают к тому, чтобы предприятия сокращали объёмы вредных выбросов в атмосферу. Главными источниками загрязнения воздуха в крупных городах КНР остаются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Во время жёстких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса во многих городах отмечалось значительное, но непродолжительное улучшение экологической обстановки.
Ранее NEWS.ru писал, что Китай решил отказаться от неформального статуса мусорной сверхдержавы и полностью прекратил ввоз твёрдых бытовых отходов из-за рубежа. Запрет вступил в силу 1 января 2021 года. Под него не подпадает часть стального лома, которую Пекин продолжит импортировать для переработки и использования.