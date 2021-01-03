Китай полностью остановил импорт твёрдых бытовых отходов

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Китай решил отказаться от неформального статуса мусорной сверхдержавы и полностью прекратил ввоз твёрдых бытовых отходов (ТБО) из-за рубежа.

Агентство Xinhua со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды КНР сообщило , что запрет вступил в силу 1 января 2021 года. Под него не попадает часть стального лома, которую Пекин продолжит импортировать для переработки и использования.

Китай принимает у себя ТБО из других стран с 1980-х годов, страна с тех пор стала крупнейшим импортёром отходов. Практика способствовала быстрому экономическому росту, но плохо сказывалась на экологии. Ряд предприятий игнорировали нормы по добросовестной переработке и утилизации мусора.

В 2017 году в ходе массовой проверки выяснилось, что более 60% китайских организаций нарушают экологические нормы. Власти страны сначала последовательно запрещали импорт отдельных категорий отходов, а затем полностью остановили его.

Как передавал NEWS.ru, центр имени Келдыша (входит в Роскосмос) создаёт комплекс сжигания ТБО с помощью применяемых в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей плазмотронов. Применят систему, возможно, в Нижнем Новгороде.