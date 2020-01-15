https://static.news.ru/photo/7bfe8314-382e-11ea-8118-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

Острова Бетет и Гундул в индонезийской провинции Южная Суматра погрузились под воду на один и три метра соответственно.

Жителей на этих островах не было. Однако Бетет входит в состав национального парка Сембиланг и на нём располагается признанный ЮНЕСКО заповедник.

По прогнозам экологов, затопление грозит ещё четырём индонезийским островам. В частности, Крамат возвышается всего на три метра над уровнем моря, Калонг и Салах Намао – на два метра, а остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.