Острова Бетет и Гундул в индонезийской провинции Южная Суматра погрузились под воду на один и три метра соответственно.
Жителей на этих островах не было. Однако Бетет входит в состав национального парка Сембиланг и на нём располагается признанный ЮНЕСКО заповедник.
По прогнозам экологов, затопление грозит ещё четырём индонезийским островам. В частности, Крамат возвышается всего на три метра над уровнем моря, Калонг и Салах Намао – на два метра, а остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
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