https://static.news.ru/photo/03d7e7bc-db96-11e9-91e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wan Bi/xinhua/Global Look Press

В Китае 23-летняя выпускница медицинского колледжа решила помочь племяннику, у которого было расстройство кишечника. Для этого она не стала применять полученные в учебном заведении знания, а бросила три монеты в двигатель самолёта.

Инцидент произошёл в аэропорту Сичана, куда пассажирка вместе с родственниками прилетела из Наньчана на свадьбу. Девушка утверждает, что в её родном городе существует поверье: для избавления от болезни нужно кинуть монетки в двигатель, пишет Chengdu Business Daily .

Medical graduate throws three coins at a plane’s engine to pray for good heath’ https://t.co/qvnt8AoLdN — NewsfeedsMedia (@NewsfeedsMedia) September 20, 2019

Пассажирка также заявила, что не знала о запрете на сбрасывание монеток в двигатель. Полиция задержала её на месте инцидента и выписала штраф в размере 200 юаней (около 1800 рублей).

Ранее в аэропорту городского округа Хух-Хото на севере Китая пассажир «на удачу» бросил монеты в двигатель самолёта. В результате вылет рейса был задержан на два часа, писал News.ru.