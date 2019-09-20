https://static.news.ru/photo/03d7e7bc-db96-11e9-91e2-fa163e074e61_660.jpgФото: Wan Bi/xinhua/Global Look Press
В Китае 23-летняя выпускница медицинского колледжа решила помочь племяннику, у которого было расстройство кишечника. Для этого она не стала применять полученные в учебном заведении знания, а бросила три монеты в двигатель самолёта.
Инцидент произошёл в аэропорту Сичана, куда пассажирка вместе с родственниками прилетела из Наньчана на свадьбу. Девушка утверждает, что в её родном городе существует поверье: для избавления от болезни нужно кинуть монетки в двигатель, пишет Chengdu Business Daily.