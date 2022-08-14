Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань

Фото: Handout / Taiwan Foreign Ministr/Global Look Press

Cенатора Эда Марки (Демократическая Республика Массачусетс) приветствует заместитель министра иностранных дел Тайваня Александр Тах-Рай Юи (справа) в тайваньском международном аэропорту Таоюань

Делегация конгрессменов из США, состоящая из пяти человек и возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла 14 августа на Тайвань, сообщил МИД частично признанного государства в Twitter. Визит продлится до 15 августа.

По данным American Institute, пребывание американских законодателей на Тайване является частью большой поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Делегация США должна встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву. Кроме того, у конгрессменов запланирована встреча с членами Комитета по иностранным делам и обороне.

В состав делегации вошли сенатор США от Массачусетса Эд Марки, член палаты представителей от Калифорнии Джон Гараменди, член палаты представителей от Калифорнии Алан Стюарт Лоуэнталь, председатель экономического комитета Конгресса США Дон Байер и делегат в палате представителей от Американского Самоа Амата Колман Радеваген.

Ранее сообщалось, что в ходе визита будут обсуждаться американо-тайваньские отношения, региональная безопасность, торговля и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменения климата и «иных тем, представляющих взаимный интерес».

Недавно Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность Вашингтону за «конкретные действия» по поддержанию безопасности и мира в Тайваньском проливе и регионе. Речь идет о визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После приезда конгрессвумен Пекин жестко осудил жест Вашингтона, заявив, что Штаты нарушают «принцип одного Китая». Кроме того, КНР выразила протест, поскольку считает остров своей территорией.