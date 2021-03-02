CNN: спутник США снял новый объект на ядерном полигоне КНДР

https://static.news.ru/photo/bdee66c2-7b85-11eb-a16c-96000091f725_660.jpg Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Северная Корея ведёт скрытую работу по созданию ядерного оружия на полигоне в Йондоктоне. Об этом заявили американские эксперты, которые просмотрели новые изображения спутника США с этого полигона.

Изображения, опубликованные Maxar, указывают на пару входов в туннель в декабре 2019 года и новую похожую на здание структуру, которую видно [на снимках] в феврале 2021 года, — заявил профессор Джеффри Льюис в эфире телеканала CNN.

Снимки были сделаны 11 февраля спутником компании Maxar Technologies. Эксперты Миддлберийского института убеждены, что новая постройка скрывает входы в туннели с хранилищами ядерного оружия. О том, что на полигоне в Йондоктоне хранится ядерное оружие, сообщала американская разведка.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 января, выступая перед журналистами, заявила, что администрация Джо Байдена планирует подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи. Она будет направлена в том числе на сдерживание Пхеньяна.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на объекте северокорейского города Кангсон имеются признаки производства обогащённого урана. Он также указал, что ряд ядерных объектов в КНДР всё ещё не работают.