https://static.news.ru/photo/8e6042be-4881-11ea-b05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/GlobalLookPress

Жертвами коронавируса в Китае стали 563 человека. Число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вирусом, превысило 28 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет Китая по делам здравоохранения.

За сутки количество заразившихся увеличилось на 3694 человека. У почти 190 тысяч человек подозревают наличие вируса.

Отмечается, что зафиксировано 1135 случаев выздоровления.

Как писал NEWS.ru ранее, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал россиян не паниковать в связи со вспышкой коронавируса. Он отметил, что вирус опасный, но Россия оперативно реагирует на угрозу распространения коронавируса на территории РФ.