Жертвами коронавируса в Китае стали 563 человека. Число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вирусом, превысило 28 тысяч. Об этом
За сутки количество заразившихся увеличилось на 3694 человека. У почти 190 тысяч человек подозревают наличие вируса.
Отмечается, что зафиксировано 1135 случаев выздоровления.
Как писал NEWS.ru ранее, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал россиян не паниковать в связи со вспышкой коронавируса. Он отметил, что вирус опасный, но Россия оперативно реагирует на угрозу распространения коронавируса на территории РФ.
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