https://static.news.ru/photo/98d35eaa-2e1b-11ea-b453-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Численность коренного населения Японии уменьшилась на 512 тысяч человек за прошедший год.

Согласно данным министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения, такие показатели зафиксированы впервые с начала ведения записей в 1899 году.

В 2019 году в стране родились 864 тысячи детей — рождаемость упала ниже 900 тысяч впервые за время сбора информации.

При этом смертность в Японии продолжает увеличиваться. В прошедшем году она может достигнуть максимума и составить 1,37 млн человек.

Японское правительство предполагает, что население страны в следующие 25 лет сократится примерно на 13%, передаёт «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения наблюдается только в 18 из 85 российских регионов. Снижение уровня смертности не смогло компенсировать значительное уменьшение количества женщин детородного возраста.