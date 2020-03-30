https://static.news.ru/photo/a1d5b5fa-731e-11ea-911a-fa163e074e61_660.jpg Фото: manmin.org

Новым инфекционным кластером в южнокорейской столице Сеуле стала одна из церквей города. С ней связаны 32 случая заражения коронавирусной инфекцией.

25 пациентов с COVID-19 — прихожане протестантской церкви Манмин, ещё семь инфицированных человек — их родственники и друзья, передаёт Yonhap.

Первый случай заражения среди последователей был выявлен 25 марта. С начала месяца церковь проводила службы в онлайн-режиме, однако часть служителей и прихожан собирались для их проведения. В Республике Корея выявлено порядка 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Власти Южной Кореи предупредили, что гражданам страны, нарушившим карантинные меры, может грозить тюремное наказание сроком до одного года и штраф в размере $8100. Иностранцев, не соблюдающих режим, будут депортировать, писал NEWS.ru.