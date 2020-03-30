Новым инфекционным кластером в южнокорейской столице Сеуле стала одна из церквей города. С ней связаны 32 случая заражения коронавирусной инфекцией.
25 пациентов с COVID-19 — прихожане протестантской церкви Манмин, ещё семь инфицированных человек — их родственники и друзья,
Первый случай заражения среди последователей был выявлен 25 марта. С начала месяца церковь проводила службы в онлайн-режиме, однако часть служителей и прихожан собирались для их проведения. В Республике Корея выявлено порядка 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Власти Южной Кореи предупредили, что гражданам страны, нарушившим карантинные меры, может грозить тюремное наказание сроком до одного года и штраф в размере $8100. Иностранцев, не соблюдающих режим, будут депортировать, писал NEWS.ru.
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