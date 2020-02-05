https://static.news.ru/photo/42a889c4-47f2-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cathay Pacific/facebook.com

Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific обратилась ко всем своим сотрудникам с призывом в период с марта по июнь взять трёхнедельные неоплачиваемые отпуска. К такому предложению привели вспышка коронавируса в Китае и падение спроса на авиабилеты.

Ранее авиаперевозчику пришлось отменить десятки рейсов в города континентального Китая.

Сохранение денежных средств является ключом к защите нашего бизнеса. Мы уже принимаем множество мер для достижения этой цели, — цитирует CNN заявление компании.

Телеканал отмечает, что в Cathay Pacific трудятся 27 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Гонконге была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончался 39-летний мужчина, страдавший от хронического заболевания. В настоящий момент врачи проверяют на наличие вируса в организме пассажиров и экипаж круизного судна, пришвартованного у крупнейшего морского вокзала Гонконга Кайтак. На корабле находятся более 1800 человек.