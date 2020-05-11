Более семи тысяч жителей Сеула проверили на COVID-19 после вспышки в клубе

https://static.news.ru/photo/14c310e4-9412-11ea-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Мэр Сеула Пак Вонсун сообщил, что 101 человек заразился коронавирусом после того, как один из ночных клубов города стал местом новой вспышки инфекции. Градоначальник рассказал, что у более чем трети инфицированных — 36% — отсутствуют какие-либо симптомы.

В клубах района Итхэвон в момент распространения COVID-19 было приблизительно 10 905 человек. Такие данные власти получили благодаря записям телефонных вышек. Некоторых посетителей заведений вычислили после того, как они расплатились банковскими картами, уточняет CNN.

Всем пользователям были разосланы сообщения с просьбой сдать анализы. После того, как людям была обещана анонимность, число желающих пройти тестирование удвоилось. Общее число людей, сдавших тесты на коронавирус после вспышки, достигло 7272 человек.

Как писал NEWS.ru, после новой вспышки инфекции власти южнокорейской столицы экстренно закрыли все клубы и бары Сеула. По некоторым данным, коронавирус распространился от 29-летнего корейца, который 1 мая посетил несколько увеселительных заведений.