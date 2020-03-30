Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа на территории Японии за прошедшие сутки впервые превысило отметку в 200 человек. Об этом местные СМИ сообщили во вторник, 31 марта.
Также за последние 24 часа в стране зафиксировали не менее семи смертей пациентов с положительным анализом на COVID-19. На данный момент жертвами коронавируса в Японии стали 77 человек.
Больше всего новых заражённых проживает в префектурах Токио и Осака — 78 и 28 граждан соответственно. В настоящее время в Японии коронавирус был диагностирован у более чем 2,8 тысячи человек. В это число входят 712 пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess,
Японские власти пока не ввели жёстких ограничительных мер в стране, однако правительство уже призвало местных жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.
На сегодняшний день COVID-19 заразились более 800 тысяч человек по всему миру, свыше 38 тысяч умерли, более 170 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения.
Как ранее писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусной инфекцией в Чехии перевалило за отметку в 3 тысячи человек. Правительство заявило о планах начать снимать затрагивающие общественную жизнь ограничения после пасхальных каникул, если ситуация будет находиться под контролем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен