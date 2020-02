Как уточнили в Белом доме, политик побывает в Нью-Дели и штате Гуджарат — родном для премьер-министра Индии Нарендры Моди.

President @realDonaldTrump & @FLOTUS will travel to India from February 24-25 to visit Prime Minister @narendramodi !



The trip will further strengthen the U.S.-India strategic partnership & highlight the strong & enduring bonds between the American & Indian people.