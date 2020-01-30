https://static.news.ru/photo/83266424-4362-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / CHROMORANGE / Haef/Global Look Press

В Бангкоке появятся электрические паромы. Проект, который реализует компания Energy Absolute Plc (EA), будет стоить 1 млрд бат ($33 млн ).

В ближайшие месяцы пройдёт тест-драйв, а полное развёртывание флота запланировано на лето. Energy Absolute также инвестирует в этот бизнес и установит свои собственные станции быстрой зарядки dockside.

Морские батареи для паромов специально были сконструированы так, чтобы выдержать столкновение. Они также могут безопасно находиться под водой не менее часа, пишет Bloomberg.

Использование электрических паромов власти рассматривают как способ уменьшить загрязнение воздуха в столице и укрепить автомобильную промышленность, производящую около 12% валового внутреннего продукта.

Ранее NEWS.ru писал, что 90% водителей и столько же пассажиров считают электробусы намного удобнее, чем троллейбусы или автобусы. Сейчас автопарк столицы насчитывает 300 электробусов, на которых работают более 450 водителей. Транспорт нового поколения обслуживает 18 маршрутов.