Фото: Xie Jianfei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайская провинция Хубэй, из которой по миру началось распространение COVID-19, снова принимает и отправляет самолёты. Пауза из-за коронавируса длилась 63 дня.

Самолёты 25 авиакомпаний отправятся по 100 с лишним маршрутам. Продажи авиабилетов начались 28 марта, все были раскуплены в течение дня, сообщает «Интерфакс».

Пока у пассажиров наибольшим спросом пользуются внутренние рейсы в Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ханьчжоу и Чунцин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исключение сделано только для города Ухань. Транспортное сообщение с ним будет разрешено с 8 апреля. По мнению властей, двухнедельный срок между отменой карантина на территории всей провинции и отдельно в Ухани даст возможность проанализировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

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