Китайская провинция Хубэй, из которой по миру началось распространение COVID-19, снова принимает и отправляет самолёты. Пауза из-за коронавируса длилась 63 дня.
Самолёты 25 авиакомпаний отправятся по 100 с лишним маршрутам. Продажи авиабилетов начались 28 марта, все были раскуплены в течение дня,
Пока у пассажиров наибольшим спросом пользуются внутренние рейсы в Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ханьчжоу и Чунцин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что исключение сделано только для города Ухань. Транспортное сообщение с ним будет разрешено с 8 апреля. По мнению властей, двухнедельный срок между отменой карантина на территории всей провинции и отдельно в Ухани даст возможность проанализировать эпидемиологическую ситуацию в стране.
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