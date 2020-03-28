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Ещё 143 новых случая заражения и одна смерть от COVID-19 зафиксированы в Таиланде, сообщил пресс-секретарь Комитета по чрезвычайному положению и Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

По его словам, общее число человек с заболеванием в стране достигло 1 388. Многие новые заразившиеся относятся к уже известным кластерам заражения. Все случаи с неизвестной историей дополнительно расследуются. Он...