https://static.news.ru/photo/eaa1e82c-6dc3-11ea-9763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Аэропорты Сянъян, Шэньнунцзя и Эньши в китайской провинции Хубей, где расположен город Ухань, ставший очагом коронавируса, возобновляют свою работу с 25 марта.

Наряду с этим местные власти отменяют запрет на поездки в провинцию и из неё. Исключение сделано только для Ухани. Транспортное сообщение с городом будет разрешено с 8 апреля.

По мнению властей, двухнедельный срок между отменой карантина на территории всей провинции и отдельно в Ухани даст возможность анализировать эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что в КНР выздоровели около 90% заразившихся коронавирусом. В настоящее время лечение проходят чуть более 5 тысяч человек.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 381 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 101 тысячи, умерших — 16,5 тысячи человек. В России зарегистрировано 495 случаев заражения. Выписаны по выздоровлению 22 человека.