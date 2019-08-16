https://static.news.ru/photo/c9ad9c50-bff0-11e9-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: youtube.com/via Global Look Press

Бишкекский городской суд сохранил срок содержания под стражей экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Политик, по словам его адвоката Сергея Слесарева, останется в СИЗО до 26 августа.

Юрист подчеркнул, что защита считает решение инстанции незаконным. Заседание горсуда состоялось 16 августа в здании Госкомитета Нацбезопасности республики, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел о коррупции. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев. Экс-главу республики подозревают в причастности к незаконным сделкам с земельными участками.