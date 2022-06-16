Аналитик предсказал рост экспорта российской нефти в Азию Аналитик Юшков предсказал рост экспорта российской нефти в Азию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии наблюдается рост спроса на российскую нефть, в связи с этим можно сделать вывод, что экспорт отечественного топлива увеличится в ближайшее время, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напомнил, что азиатские страны покупают нефть со скидкой, и назвал такую торговлю «выгодной схемой» в беседе с «Радио 1».

Подписываются всё новые и новые контракты на поставку в Азию — это Индия, Китай, Юго-Восточная Азия. Всё больше российской нефти идёт туда. Они её, в том числе, перерабатывают и отправляют нефтепродукты на европейский рынок. С учётом того, что российская нефть идёт со скидками, это выгодная схема, — уточнил Юшков.

По его словам, европейские компании также заинтересованы в отечественном «черном золоте». Аналитик напомнил, что власти Евросоюза разрешили покупать российскую нефть, так как соответствующий запрет вступит в силу только через полгода. Более того, Соединенные Штаты пояснили, что сотрудничество местных банков с российскими в сфере покупки углеводородов не попадает под санкции, резюмировал Юшков.

Ранее аналитики заявили, что китайские нефтеперерабатывающие заводы начали активно закупать отечественное топливо, это поддерживает цены на нефть на мировом рынке. Вторым фактором поддержания стоимости стал общий дефицит этого энергоресурса в мире, уверяют эксперты.