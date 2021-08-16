Афганцев начали грабить переодетые в талибов мародёры

Преступники и мародёры, пользуясь безвластием в Афганистане, переодеваются в характерные для боевиков «Талибана» (организация запрещена в РФ) элементы одежды и терроризируют гражданское население. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал председатель правления афганской диаспоры в Санкт-Петербурге Бахтияр Голь Мохаммад Наби.

По его словам, сложившаяся ситуация с захватом афганской столицы боевиками открывает криминалитету города новые преступные схемы. Преступники, переодеваясь в «талибов», врываются в дома и грабят граждан, по словам Наби, на данный момент зафиксировано множество случаев таких нападений.

Они останавливают машины и выворачивают карманы, — рассказал он.

Эксперт добавил, что бандитов интересуют драгоценности и прочее имущество, что можно быстро и выгодно продать. Однако талибы находят и арестовывают тех, кто промышляет грабежами и мародёрством. Так, по словам собеседника, виновных ждёт суровое наказание.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.