Абэ раскритиковали за обещание выделить по две маски на семью

https://static.news.ru/photo/36e88472-74d4-11ea-a3b8-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство выделит каждой семье по две многоразовых тканевых маски для лица, за что был подвергнут критике. Жителей Страны восходящего солнца возмутила «щедрость» властей, которые всё ещё не ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне пандемии коронавируса.

В социальных сетях после заявления Абэ появились мемы. На одной из картинок семья из четырёх человек пытается поделить между собой две маски, отмечает CNN.

В Японии 1 апреля был зафиксирован новый рекорд суточного прироста заражённых COVID-19. Количество инфицированных возросло на 261 пациента, писал NEWS.ru.