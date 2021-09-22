В Москве пройдёт первая выставка-продажа аукционного дома Sotheby’s

Известный аукционный дом Sotheby’s впервые представит в России 16 произведений искусства. Общая стоимость работ составляет €4 млн. Выставка-продажа пройдёт в Москве с 23 сентября по 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Аукцион пройдёт в залах фонда In Artibus. На нём будут представлены 16 произведений русского и западного искусства из частных собраний — импрессионистов и современных художников, а также полотна старых мастеров.

Этой осенью Sotheby's впервые проводит выставку-продажу в Москве, и ещё ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие, — рассказала директор Sotheby's Россия Ирина Степанова.

Она добавила, что в прошлом году общая сумма продаж на аукционе составила рекордные $1,6 млрд.

Наиболее значимые работы, представленные в Москве, включают шедевры таких художников, как Давид Штеренберг, Зинаида Серебрякова, Пьер Огюст Ренуар и Джованни Баттиста Сальви.

Учитывая, что общая стоимость коллекции составляет €4 млн, цена каждой из картин в среднем достигает 250 тысяч. При этом в ходе торгов начальная цена может вырасти в 10 раз.

Ранее стало известно, что на аукционе в Дании выставят кассету с записью не издававшийся песни 1970 года Джона Леннона. Запись уйдёт с молотка 28 сентября. По оценкам экспертов, стоимость лота составит от $31 тыс. до $47,5 тыс.