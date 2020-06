Умер художник Христо Явашев, «упаковавший» Рейхстаг

Сообщение о смерти появилось в Twitter артиста и его жены. Он скончался 31 мая в Нью-Йорке.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2