Умер художник Христо Явашев, «упаковавший» Рейхстаг

https://static.news.ru/photo/a3a49496-a3f2-11ea-afe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/SteFanMa83

Умер американский художник болгарского происхождения Христо Явашев. Ему было 84 года.

Сообщение о смерти появилось в Twitter артиста и его жены. Он скончался 31 мая в Нью-Йорке.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2 — Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) May 31, 2020

Христо стал известен благодаря работам, в которых заворачивал различные объекты: пишущую машинку, здание Рейхстага, мост Пон-Неф в Париже и берег в Сиднее.

«Триумфальна арка, упакованная» (проект для Парижа) по-прежнему запланирован на 18 сентября — 3 октября, — говорится в сообщении.

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