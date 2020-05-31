Искусство

Умер художник Христо Явашев, «упаковавший» Рейхстаг

13:25, 01 июня 2020 14
Фото: twitter.com/SteFanMa83

Умер американский художник болгарского происхождения Христо Явашев. Ему было 84 года.

Сообщение о смерти появилось в Twitter артиста и его жены. Он скончался 31 мая в Нью-Йорке.

Христо стал известен благодаря работам, в которых заворачивал различные объекты: пишущую машинку, здание Рейхстага, мост Пон-Неф в Париже и берег в Сиднее.

«Триумфальна арка, упакованная» (проект для Парижа) по-прежнему запланирован на 18 сентября — 3 октября, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге планирует выставку китайского художника Чжан Хуаня «В пепле истории». Он посвятил серию новых работ под названием Love («Любовь») пандемии коронавируса.

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