Третьяковка в 2020 году выполнила все планы по реставрации

https://static.news.ru/photo/3518f95e-6d05-11eb-bc10-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Третьяковская галерея в 2020 году смогла выполнить все планы по реставрации несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, заявила NEWS.ru гендиректор выставочного пространства Зельфира Трегулова.

Всё, что запланировали в плане реставрации и многих других работ на 2020-й год, мы выполнили, а научные сотрудники прекраснейшим образом работали из дома в удалённом доступе. И за это время было написано такое количество статей, что мы сейчас не знаем, как найти деньги, на которые эти тексты можно будет издать, — сказала Трегулова.

Однако сложности всё ж возникали — весной, когда всю страну закрыли на жёсткий карантин.

Был момент весной, когда реставраторы не имели возможности приходить на работу и вообще всё было закрыто, мы все работали в удалённом доступе. Но при первой возможности, с учётом того, как люди передвигаются, мы начали разрешать им работать, потому что есть процессы, которые невозможно остановить, сама технология не позволяет длительного перерыва, отметила Трегулова.

Ранее NEWS.ru писал, что Минкульт поведёт проверку закупок в Третьяковской галерее за 2019–2020 годы.