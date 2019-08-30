https://static.news.ru/photo/c65fe892-caf3-11e9-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» Фото: njerusalem.ru

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» представит уникальную выставку «Шедевры Подмосковья». Её анонсировал директор учреждения Василий Кузнецов. По его словам, в рамках выставки покажут 90 экспонатов, собранных из музейных собраний Московской области.

Впервые консолидируем 11 музеев — это федеральные наши учреждения, которые находятся на территории Московской области, такие как «Архангельское», «Абрамцево», муниципальные, региональные музеи. Будет пространство порядка 1,2 тысячи квадратных метров, — поделился он в беседе с « 360 ».

По его словам, выставка станет одним из главных культурных событий сентября. Также в планах — открытие экспозиции художника Николая Рыбакова и легендарного Марка Шагала.

Ранее, как писал News.ru, мэрия Москвы назвала самые популярные музеи среди школьников. Чаще всего они ходят в Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей, Московский государственный объединённый художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, Государственный музей имени Пушкина.