https://static.news.ru/photo/d76dc76a-59d4-11ea-b391-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Эллрой Фото: Robert Poulain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский автор детективных романов Джеймс Эллрой назвал роман писателя Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» той книгой, которую никак не может дочитать. По его словам, он несколько раз пытался это сделать, но так и не смог себя заставить.

Не могу читать это русское ****** (чушь. — NEWS.ru). Это не для меня, — заявил автор «Чёрной орхидеи» в интервью испанской газете El País.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Джонсон в своей речи на пасхальном банкете лондонского мэра сравнил Россию с героем романа Достоевского «Преступление и наказание» Родионом Раскольниковым. По его словам, применительно к истории со Скрипалями, все знают, кто преступник, и единственный вопрос состоит в том, «признается ли он сам или его поймают».