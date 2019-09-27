Ушёл из жизни Марк Захаров. Великому кинорежиссёру и художественному руководителю московского театра «Ленком» было 85 лет.

Марк Анатольевич Захаров родился в Москве, на Красной Пресне, в обычной по тем временам коммунальной квартире. Он окончил актёрский факультет ГИТИСа в 1955 году. В стенах этого вуза Марк Захаров встретил свою будущую жену, актрису Нину Лапшинову, в браке с которой прожил 58 лет (умерла в 2014 году).

Карьеру актёра Марк Захаров начинал в Пермском драматическом театре. Там он впервые попробовал свои силы как художественный руководитель, создав самодеятельный студенческий коллектив. В течение жизни Захаров был и актёром, и сценаристом, и педагогом, и литератором, и общественным деятелем. Но всемирную славу ему принесла деятельность в качестве главного режиссёра Московского театра имени Ленинского комсомола. Марк Анатольевич возглавил его в 1973 году, под его руководством на сцене театра были поставлены десятки спектаклей, ставших яркими событиями в культурной жизни страны, а затем и всего мира.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Становление Марка Анатольевича Захарова как режиссёра пришлось на эпоху довольного жёсткого завершения оттепели и наступления эпохи застоя. Застой в стране ознаменовался, между тем, расцветом сразу нескольких театральных режиссёров. Мы не знаем, могли бы они так же талантливо реализоваться в это время, но именно тогда театр в Москве стал местом, где люди чувствовали редкую свободу. И Захаров ставил выдающиеся спектакли, в которых помимо острой, жёсткой кристаллической решётки, формы, заложенной не на годы, а на десятилетия, было ещё и очень важное послание к зрителям. Зрители на его спектаклях понимали, что к ним относятся с огромным уважением и говорят на понятном им языке интеллигентской тайнописи, где очень много было скрыто между строк, где были некие «фиги в кармане». Григорий Заславский ректор ГИТИСа, театральный критик

Театральный критик напомнил: многим тогда казалось, что когда эпоха застоя закончится — умрёт и этот театр, поскольку закончится необходимость говорить обиняками. Но неожиданно выяснилось, что Захаров, помимо двузначных шуточек и правды между строк, силён как человек довольно редкого в театре явления — яркой зрелищности.

Говорить скучно о высоком умеют многие, а говорить весело и ярко о высоком и серьёзном намного сложнее, и способны к этому лишь единицы. Захаров за яркой и витальной формой никогда не терял очень важные размышления. Он в своих статьях, в своих книгах куда более витиеват бывал, чем в своих спектаклях, — говорит Заславский.

Среди самых ярких театральных работ Марка Захарова — спектакли «Тиль» по мотивам романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле», «Иванов», «Чайка» и «Вишнёвый сад» по пьесам Чехова, «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова, «Оптимистическая трагедия» по произведению Всеволода Вишневского, «Три девушки в голубом» по комедии Людмилы Петрушевской, «Поминальная молитва» и «Шут Балакирев» по пьесам Григория Горина, «Варвар и еретик» по роману Фёдора Достоевского «Игрок». Особой строкой проходит рок-опера «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова на либретто поэта Андрея Вознесенского, буквально потрясшая зрителей.

Марк Захаров — уникальное явление. Это невосполнимая утрата для всего мира, не говоря уже о России. Второго такого режиссёра не будет, Марк Анатольевич останется золотой страницей театрального искусства. Он создал целую школу театра, целое направление, это были первые наши, отечественные мюзиклы. Рок-опера «Юнона и Авось» — такого в советском пространстве не было. Николай Зятьков президент издательского дома «Наша версия»

Николай Зятьков особо подчеркнул умение Марка Анатольевича находить актёров. Действительно, в театре был уникальный состав — Леонид Броневой, Николай Караченцов, Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Збруев и другие. Одна звезда ярче другой.

Это былое особенное умение — находить талантливых людей. Ничего общего с сегодняшним подходом: «Давай позовём в труппу вот этого, он нам кассу соберёт». Особое чутьё, умение руководить, умение создавать уникальную творческую атмосферу — всё это относится к Марку Анатольевичу, — отметил Зятьков.

О том, что в спектаклях Марка Захарова прославились актёры «повышенной интеллектуальности», говорит и Григорий Заславский, отмечая Инну Чурикову, Збруева, Янковского.

Это редкий случай, когда режиссёр собственным примером доказал, что театр может быть модным, независимо от политического и общественного строя, — подчеркнул театральный критик.

В 70-80-е годы Марк Захаров много работает в кино, создав целый ряд полюбившихся зрителям шедевров. Это фильмы по пьесам Евгения Шварца и Григория Горина — в хронологическом порядке: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона» и другие. Жанр, в котором снимает Захаров, похож на фэнтези, но при этом полон философии и драматизма — своего рода фантастическая притча. Лучшим признанием кинематографически блистательных работ стала любовь зрителей — фильмы разобрали на цитаты и с удовольствием смотрят уже не одно десятилетие.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Марк Анатольевич Захаров умер, не дожив чуть более двух недель до своего дня рождения — 13 октября ему исполнилось бы 86. Причиной смерти стала остановка сердца, чему предшествовало затяжное воспаление лёгких.

Часть труппы театра «Ленком» прервала гастроли, чтобы вернуться в Москву в связи с кончиной Марка Захарова. Однако сам «Ленком» не стал отменять 28 сентября спектакль «Королевские игры» — все билеты были проданы.

Похороны выдающегося режиссёра состоятся 1 октября, он будет погребён на Новодевичьем кладбище.