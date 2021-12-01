Очереди, как на Высоцкого: почему «Щелкунчик» в Большом вызвал ажиотаж

В конце ноября Большой театр объявил о старте продаж билетов на легендарную постановку «Щелкунчик», традиционно знаменующую начало новогодних праздников. В первые дни билеты продавали непосредственно в кассах, сейчас их можно приобрести ещё и онлайн. Из-за ажиотажного спроса официальный сайт Большого, по словам театралов, работает с перебоями, поэтому до конца проблемы это не сняло. Многие любители балета по-прежнему предпочитают покупать билеты по старинке, их не пугают даже многочасовые очереди. В чём причины популярности билета «Щелкунчик» и почему администрации Большого театра пока не удалось решить проблему очередей, узнал NEWS.ru.

lesenechka//instagram.com

«Такого жуткого квеста в моей жизни ещё не было»

На многочисленных видео в Сети можно заметить, что толпы людей окружили Большой театр, многие из них провели на улице по несколько часов, чтобы получить браслет. Но браслет даёт лишь право купить билет, для его приобретения нужно отстоять ещё одну очередь. И даже это не гарантирует, что из касс театра зритель уйдёт с желанным билетом. В таком случае нужно вернуться вновь на следующий день.

На следующий день с браслетом и паспортом нужно приехать в очередь в кассу и уже выкупить сам билет. Один человек может купить только два билета — на себя и любого человека при наличии его паспорта или фото паспорта. За 8 часов в кассу прошло около 350 человек... Система дурная, особенно если учесть температуру на улице. Нужно обладать огромным желанием и любовью к театру, чтобы на это пойти, — отметила на своей странице в Instagram поклонница балета.

Спустя несколько дней открылись онлайн-кассы, однако и тут театралов ожидали проблемы. Сайт Большого театра начал «зависать» из-за наплыва желающих купить билеты.

В соцсетях москвичи отмечают, что отстоять очередь за билетами на «Щелкунчик» в Большом театре — это, своего рода, посвящение с мир искусства. С момента открытия продаж в Сети появилось множество историй от счастливых обладателей билетов на балет. Зрители в очереди отмечали, что «могут забыть постановку, но никогда не забудут добычу билетов».

Такого жуткого квеста в моей жизни ещё не было. Три часа бессмысленного стояния на морозе, чтобы получить розовый браслет, который дал бы мне только возможность купить билет на желанный балет. В итоге сопли, кашель и осипший голос. Мой квест начался 26 ноября в 20:00, когда я, как ненормальный (а по-другому это назвать нельзя), надев тёплые трусы, носки, утеплившись в дублёнку и зимнюю шапку двинулся к кассам Большого. Там уже стояло человек 200, — написал на своей странице в Instagram пользователь Евгений Круглов.

Он отметил, что очередь была организованной, за раздачей браслетов следили волонтёры. Запись на получение браслета, по словам театралов, начиналась с семи часов утра, к вечеру у касс было уже около 1000 человек. Круглов сравнил такой ажиотаж с очередями «за финскими сапогами или американскими джинсами» в 1980-е годы или за билетами на спектакли с участием Владимира Высоцкого.

Мужчина поделился, что, оставив на время свой пост у касс театра, потерял место в очереди и вылетел из списка. Однако позже пользователь смог приобрести билет онлайн, хоть и не с первого раза.

Ещё одна пользовательница Сети, в отличие от Круглова, отстояла очередь до конца и получила браслет. Девушка рассказала, что театралы в толпе поддерживали друг друга.

Стоя на пороге трехлетия в Москве, я решила, что пора бы уже принять участие в квесте «Добудь билеты на „Щелкунчика“ в Большой или умри». Насмотревшись и начитавшись историй, проконсультировавшись с теми, кто участвовал в этом в прошлом году, одевшись потеплее, к 20:00 я поехала к кассам Большого (...) Атмосфера веселья, дружбы и взаимной поддержки царила в ту ночь у стен Большого. И вот, 66 уже нет и значит я точно получу браслет! Счастье! Восторг! И чувство гордости за себя! — пишет она.

NEWS.ru обратился в Большой театр с просьбой рассказать, как администрация решает проблемы очередей и в чём видит причины столь высокого ажиотажа зрителей. Однако на наш официальный запрос пресс-служба БТ не ответила.

Критика Цискаридзе и история современного «Щелкунчика»

В декабре 2021 года «Щелкунчик» будет показан в классической постановке советского и российского хореографа Юрия Григоровича. Именно его версия балета стала наиболее популярной, Григорович смог взглянуть на всем знакомую историю под новым углом.

Кроме того, в постановке Григоровича танцевали такие балетные артисты, как Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка, Светлана Захарова, Николай Цискаридзе.

В 2017 году, после очередного показа «Щелкунчика», Николай Цискаридзе, покинувший к тому времени Большой театр, поделился мнением, что постановка потеряла своё волшебство и её вовсе не стоит показывать детям. В ответ на это руководство театра заявило, что балет остался прежним, о чём свидетельствует одобрение присутствовавшего в зале Григоровича.

С его стороны не было никаких претензии к постановочной части театра и проведению спектакля, — отметили в театре.

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«Это выдающееся произведение балетного искусства»

В постановке 2021 года к роли Мари в «Щелкунчике» вернётся артистка балета Евгения Образцова. Она поделилась с NEWS.ru своим мнением о большом спросе зрителей на балет и прокомментировала слова Цискаридзе, отметив, что «волшебство из спектакля не исчезало».

Спрос есть потому, что спектакль давно существует на сцене Большого театра. И, конечно, люди, которые видели его не первый раз, знают, на что повести своих детей, пригласить гостей. Качественный спектакль всегда пользуется успехом. Есть такие спектакли и в Большом театре, их немало, и «Щелкунчик» — один из них. Все люди знают, все хотят на него попасть, поэтому получается такой ажиотаж ближе к Новому году. Ведь это действительно спектакль-праздник, — объяснила Образцова.

При этом артистка подчеркнула, что театр не будет увеличивать число показов «Щелкунчика», несмотря на ажиотаж.

Театральный критик Марина Тимашева объяснила, что спрос на «Щелкунчика» был всегда, как и охота за билетами, стоимость которых остаётся высокой. На момент написания статьи на сайте можно найти билеты от 7 до 15 тысяч рублей на ближайшие спектакли, другие уже были раскуплены.

«Щелкунчик» так популярен, потому что это выдающееся произведение балетного искусства, один из лучших спектаклей в истории мирового балета. Это произведение существует в репертуаре Большого театра с тех пор, как оно было написано, и никогда не сходило с афиш. Это великое литературное произведение, великая музыка, — заключила Тимашева.

Критик подчеркнула, что балет «Щелкунчик» в Большом театре «идеально подходит для семейного просмотра и ложится на рождественское, новогоднее настроение». Которое, судя по отзывам зрителей, не могут испортить даже многочасовые очереди за билетами.