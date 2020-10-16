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Эмбриональное развитие рыбы-клоуна
Искусство

Невероятные фотографии микромира

10:22, 17 октября 2020
Фото: Nikon Small World

В Сети появились лучшие фотографии живых существ, которые были сделаны с использованием микроскопа или специального объектива. Первое место в конкурсе занял снимок молодой рыбки данио-рерио. На фото можно разглядеть чешую, кости и сосуды. Для получения такого результата фотограф из США Дэниел Кастранова сделал 350 кадров, после чего объединил их в единое целое. Потрясающей красоты снимки, участвовавшие в соревнованиях, — в галерее NEWS.ru.

Вид сверху на скелет и чешую молодой рыбки данио-рерио

Nikon Small World

Листовой долгоносик

Nikon Small World

Кристаллы, образовавшиеся после нагревания раствора этанола и воды

Nikon Small World

Человеческий волос

Nikon Small World

Цепочка бесполого размножения кольчатых червей

Nikon Small World

Молодой лодочник

Nikon Small World

Крыло павлиноглазки атлас

Nikon Small World

Нейлоновые чулки

Nikon Small World

Эмбриональное развитие рыбы-клоуна

Nikon Small World

Большая дафния

Nikon Small World

Красные водоросли

Nikon Small World

Микротрубочки внутри клетки

Nikon Small World

Эмбрион хамелеона

Nikon Small World

Язык пресноводной улитки

Nikon Small World

Тычинка растения хеба с пыльцой

Nikon Small World

Связи между нейронами гиппокампа

Nikon Small World

Многоядерные споры и гифы почвенного гриба

Nikon Small World

Мотылёк богонга

Nikon Small World

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