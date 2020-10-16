Невероятные фотографии микромира

В Сети появились лучшие фотографии живых существ, которые были сделаны с использованием микроскопа или специального объектива. Первое место в конкурсе занял снимок молодой рыбки данио-рерио. На фото можно разглядеть чешую, кости и сосуды. Для получения такого результата фотограф из США Дэниел Кастранова сделал 350 кадров, после чего объединил их в единое целое. Потрясающей красоты снимки, участвовавшие в соревнованиях, — в галерее NEWS.ru.
Вид сверху на скелет и чешую молодой рыбки данио-рерио
Nikon Small World
Листовой долгоносик
Nikon Small World
Кристаллы, образовавшиеся после нагревания раствора этанола и воды
Nikon Small World
Человеческий волос
Nikon Small World
Цепочка бесполого размножения кольчатых червей
Nikon Small World
Молодой лодочник
Nikon Small World
Крыло павлиноглазки атлас
Nikon Small World
Нейлоновые чулки
Nikon Small World
Эмбриональное развитие рыбы-клоуна
Nikon Small World
Большая дафния
Nikon Small World
Красные водоросли
Nikon Small World
Микротрубочки внутри клетки
Nikon Small World
Эмбрион хамелеона
Nikon Small World
Язык пресноводной улитки
Nikon Small World
Тычинка растения хеба с пыльцой
Nikon Small World
Связи между нейронами гиппокампа
Nikon Small World
Многоядерные споры и гифы почвенного гриба
Nikon Small World
Мотылёк богонга
Nikon Small World