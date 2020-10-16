Невероятные фотографии микромира

Художник Борис Ефимов прожил 108 лет, родившись в сентябре 1900 года. Будучи ровесником своего века, он завоевал право быть и своеобразным судьёй эпохальным событиям, свидетелем которых являлся. Ефимов стал мастером карикатуры, сыграв огромную роль в создании у современников восприятия политики, искусства, общественной жизни. Революции, войны, террор, пропаганда — везде был нужен талант Бориса Ефимова, и везде он отметился своим даром — уникальным чувством эмоциональной реальности, которую можно было интерпретировать, корректировать, создавать.

В 1918 году в киевском журнале «Зритель» появились первые шаржи Бориса Ефимова на А. А. Блока, Веру Юреневу, Александра Кугеля. В 1919 году Ефимов стал одним из секретарей редакционно-издательского отдела...