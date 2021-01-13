Народный художник РФ Гатилова скончалась на 100-м году жизни

https://static.news.ru/photo/9bce7fa4-5575-11eb-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Евгения Гатилова Фото: Государственный Дарвиновский музей/darwinmuseum.ru

В Москве на сотом году жизни скончалась скульптор по фарфору и народный художник РФ Евгения Гатилова.

Тело Гатиловой было обнаружено 12 января в её квартире в Большом Девятинском переулке. Предполагается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Евгения Гатилова родилась 19 сентября 1921 года в Курской области. В 1947 году с отличием окончила факультет скульптуры Московского института прикладного и декоративного искусства (МИПИДИ).

Свыше 35 она лет проработала скульптором на Дулёвском фарфоровом заводе. Художница является автором серий скульптур «Сельские мотивы», «Женщины революции», «Человек и природа», «Балет», «Спорт», «Психологический портрет».

Произведения Гатиловой представлены в различных отечественных музеях, а также экспонируются на российских и международных выставках.

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