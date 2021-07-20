Музеи выступили против аудиогида от PornHub

В российских музеях заявили, что аудиогид от PornHub исказит взгляд на искусство. Как рассказала «360» научный руководитель Государственного музея А.С.Пушкина Наталья Михайлова, порнографию и искусство нельзя ставить вместе, поскольку разница межу ними огромна.

Она также считает, что нельзя рекламировать сайт для взрослых при помощи выставленных в галереях картин.

Использовать великие произведения искусства для рекламы порносайта недопустимо, на мой взгляд, — отметила Михайлова.

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин считает, что подобная реклама порносайта только спровоцирует сторонников пуританских взглядов на новые конфликты. Он напомнил, что уже были случаи, когда копию статуи Давида пытались нарядить, прикрыв наготу.

Какая-то разумная, интеллектуальная часть населения взглянула бы на это с иронией, а ортодоксальная часть, махровые консерваторы подняли бы вой. Мы же страна крайностей, у нас всё доводится до абсурда, — пояснил он.

Миндлин подчеркнул, что в произведениях художников откровенные изображения — это гимн красоте, и рассматривать такие картины нужно исключительно с художественной точки зрения.

Ранее сообщалось, что порносайт Pornhub запустил интерактивный гид по эротическому искусству в главных музеях мира. Проект под названием Classic Nudes даст пользователям возможность посетить онлайн-экскурсии и узнать об эротическом искусстве. Посетить можно Лувр, музей Орсе, Метрополитен, Прадо, Галерею Уффици и Британский музей. Роль экскурсовода сыграла порнозвезда 70-х Чиччолина.

С помощью этого проекта порносайт решил поддержать музеи, которые столкнулись с трудностями из-за коронавирусных ограничений.