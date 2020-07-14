Метрополитен Лондона удалил граффити Бэнкси

https://static.news.ru/photo/8da2eb4e-c674-11ea-bc8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: banksy/instagram.com

Сотрудники лондонского метрополитена стёрли новый граффити британского анонимного художника Бэнкси, на котором он изобразил чихающих крыс. Он нанёс рисунки прямо внутри вагона.

Представители корпорации Transport for London заявили, что артист нарушил «строгую политику по борьбе с граффити», создав работу, призывающую пассажиров носить маски в период пандемии коронавируса, передаёт CNN.

Чиновники всё же оценили желание Бэнкси проинформировать граждан о важности профилактики заболеваний, однако предложили ему расписать другую поверхность в подходящем месте.

Ранее художник опубликовал видео, на котором показано, как он заходит в вагон в защитной маске и комбинезоне и начинает разрисовывать салон. По всем признакам, художник творил ночью, перед закрытием, когда пассажиров было очень мало. Однако и те лондонцы, которым довелось встретиться с Бэнкси, вероятно, не поняли, кто перед ними, писал NEWS.ru.