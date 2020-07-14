Бэнкси нарисовал чихающих крыс в метро Лондона

https://static.news.ru/photo/d1d47272-c5e5-11ea-8d14-fa163e074e61_660.jpg Фото: banksy/instagram.com

Анонимный уличный художник Бэнкси надел защитный костюм и спустился в лондонское метро, где нарисовал в вагоне несколько крыс, предупреждающих о необходимости носить защитные маски во время пандемии коронавируса.

Видеоролик о создании граффити в метрополитене на станции Hammersmith & City Line Бэнкси разместил на странице в Instagram.

По всем признакам художник творил ночью, перед закрытием, когда пассажиров было очень мало. Однако и те лондонцы, которым довелось встретиться с Бэнкси, вероятно, не поняли, кто перед ними.

Художник нарисовал чихающую крысу без маски над одним из рядов кресел. В комментариях к ролику пошутили, что в лондонской подземке появился самый дорогой вагон в мире.

В середине апреля Бэнкси показал работу, выполненную во время самоизоляции в собственной ванной. Художник украсил комнату рисунками крыс, которые устроили хаос, писал NEWS.ru.